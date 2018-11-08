Опасная женщина: калужанка порезала уже второго любовника, он умер

В Калуге на днях заключили под стражу 31-летнюю женщину, 39-летний сожитель которой скончался в областной больнице от перитонита, Болезнь развилась после ножевого ранения в живот.
Следователи успели опросить пострадавшего в больнице до того, как он скончался. Мужчина пояснил, что его на улице ни за что ударили ножом незнакомцы.
- В дальнейшем выяснилось, что данный мужчина проживал в общежитии совместно с сожительницей, - рассказали 8 ноября в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Женщина совместно с уже новыми приятелями отмечала ноябрьские праздники, находилась в состоянии алкогольного опьянения и пояснила, что ей ничего не известно об обстоятельствах смерти мужчины, с которым она проживала.
Но следователь продолжил проверку и нашёл ценного свидетеля, который рассказал, как всё было, предположительно, на самом деле: пара поссорилась, и калужанка ударила мужчину ножом в живот.
- Кроме того, удалось выяснить, что после конфликта пострадавшему звонил его друг, - подчёркивают в СК. - В ходе телефонного разговора он рассказал другу, что его «подрезала» сожительница. В распоряжении следствия оказалась запись данного разговора.
Ранее арестованная женщина отбывала срок за удар ножом другого своего сожителя. К счастью, он выжил. Освободилась калужанка из колонии этим летом. Расследование нового дела сейчас продолжается.
Фото: СК по Калужской области.
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