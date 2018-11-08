Пьяный водитель покусал полицейского возле кладбища

Прокуратура Калуги на днях направила в суд уголовное дело в отношении жителя Калуги, которого обвиняют в нападении на полицейского.
Эта история произошла ещё в мае. Инспекторы ДПС дежурили на дороге и увидели «Жигули», которые двигались с явным превышением скорости. Полицейские попытались остановить машину, но водитель поехал дальше. Началась погоня.
- У входа на одно из кладбищ автомобиль нарушителя удалось задержать, водителем оказался мужчина цыганской национальности, который находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться, - рассказали 8 ноября в прокуратуре Калужской области. - Останавливая нарушителя, который убегал, вырывался и отталкивал полицейского, инспектор ДПС получил телесные повреждения. Кроме этого в порыве ярости пьяный водитель укусил полицейского за правую щеку.
Нарушителя всё же удалось задержать. По статье «Причинение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» ему грозит до 5 лет колонии.
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