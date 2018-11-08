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Калужанин два дня подряд воровал тару для пива

08.11.2018 09:23 1 311 Дмитрий Ивьев
Калужанин два дня подряд воровал тару для пива

Одно из кафе Калуги за два дня лишилось трёх кег для пива. В четверг, 8 ноября, об этой истории рассказали в УМВД по Калужской области.

По версии полицейских, 31-летний калужанин увидел у служебного входа в кафе  два пустых алюминиевых кега для пива емкостью 50 литров. Их там оставили на некоторое время для погрузки в машину. Мужчина забрал их и сдал в пункт приема цветного металла, а деньги потратил на спиртное.

На следующий день злоумышленник вновь пришел в  это кафе и украл еще один кег. Общая стоимость тары – 21 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Полиция проверяет его причастность к другим преступлениям.

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Тэги: криминал
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