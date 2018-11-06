Ревнивый муж зарезал соперника

37-летнему жителю Калуги грозит до 15 лет колонии за убийство, сообщила во вторник, 6 ноября, пресс-служба калужского регионального управления Следственного комитета.
- 20 июля обвиняемый находился у себя в квартире вместе с женой и потерпевшим, - рассказали в СК. - Со слов жены обвиняемого, ранее у нее с потерпевшим «сложились романтические отношения». В квартире между мужчинами из-за этого произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес сопернику ножевые ранения в живот. Мужчина скончался на месте.
В ближайшее время по этому делу начнётся суд.
|
Гоп-стоп на трассе: водителя «Газели» ограбили на 400 тысяч 06.11.2018 10:55
Изнасилование 12-летней девочки: педофилу вынесли приговор 31.10.2018 17:04
Грабитель-неудачник ударил полицейского 31.10.2018 16:17
Ссора в палате закончилась убийством 31.10.2018 15:57
Тело молодой матери нашли в ванне 25.10.2018 21:23
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: