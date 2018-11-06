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Ревнивый муж зарезал соперника

06.11.2018 11:32 0 387 Дмитрий Ивьев
Ревнивый муж зарезал соперника

37-летнему жителю Калуги грозит до 15 лет колонии за убийство, сообщила во вторник, 6 ноября, пресс-служба калужского регионального управления Следственного комитета.

- 20 июля обвиняемый находился у себя в квартире вместе с женой и потерпевшим, - рассказали в СК. - Со слов жены обвиняемого, ранее у нее с потерпевшим «сложились романтические отношения».  В квартире между мужчинами из-за этого произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес сопернику ножевые ранения в живот. Мужчина скончался на месте.

В ближайшее время по этому делу начнётся суд.


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Тэги: криминал
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