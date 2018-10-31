Грабитель-неудачник ударил полицейского

В ближайшее время в Малоярославце суд рассмотрит дело местного 30-летнего жителя, которого обвиняют в покушении на грабёж и применении насилия в отношении полицейского.
Инцидент произошёл 8 июня в одном из сетевых магазинов.
Обвиняемый взял со стеллажа бутылку водки попытался уйти, не оплатив товар. Но на кассе его заметила продавец.
- Женщина схватила его рукой за верхнюю одежду, а затем выхватила бутылку водки из рук злоумышленника, - рассказали 31 октября в калужском региональном управлении Следственного комитета. - После этого мужчина взял с соседней кассы бутылку игристого белого вина и направился с ней к выходу из магазина. Однако и на этот раз кассир остановила грабителя.
После неудавшегося грабежа обвиняемого отвезли в кабинет помощника участкового. Там мужчина взял в руки стул, на котором сидел, и ударил сотруднику полиции в плечо. После этого на обвиняемого надели наручники.
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