Ссора в палате закончилась убийством

В Ферзиковском районе прокуратура направила на днях в суд уголовное дело по факту смерти пенсионера в Русинском специализированном доме-интернате. Обвиняемым проходит 57-летний мужчина, также проживавший в этом учреждении.
- По версии следствия, в конце мая 2018 года двое пенсионеров, содержавшихся в указанном учреждении, в ночное время находились в одной из палат. На фоне употребления алкогольных напитков между ними возник конфликт, - рассказали 31 октября в прокуратуре Калужской области. - Один из мужчин нанес соседу по палате удар кухонным ножом в правое бедро, причинив потерпевшему телесные повреждения, вызвавшие обильную кровопотерю, от которой в короткий промежуток времени наступила его смерть.
В ходе следствия при этом обвиняемый говорил, что причинил оппоненту травму случайно. Ему грозит до 15 лет колонии.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Изнасилование 12-летней девочки: педофилу вынесли приговор 31.10.2018 17:04
Грабитель-неудачник ударил полицейского 31.10.2018 16:17
Тело молодой матери нашли в ванне 25.10.2018 21:23
Огненное задержание: москвич фаером покалечил полицейских 24.10.2018 11:04
Оскорблённый мужчина до смерти забил подругу и свидетеля 22.10.2018 13:08
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: