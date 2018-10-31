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Ссора в палате закончилась убийством

31.10.2018 15:57 1 1991 Дмитрий Ивьев
Ссора в палате закончилась убийством

В Ферзиковском районе прокуратура направила на днях в суд уголовное дело по факту смерти пенсионера в Русинском специализированном доме-интернате. Обвиняемым проходит 57-летний мужчина, также проживавший в этом учреждении.

- По версии следствия, в конце мая 2018 года двое пенсионеров, содержавшихся в указанном учреждении, в ночное время находились в одной из палат. На фоне употребления алкогольных напитков между ними возник конфликт, - рассказали 31 октября в прокуратуре Калужской области. - Один из мужчин нанес соседу по палате удар кухонным ножом в правое бедро, причинив потерпевшему телесные повреждения, вызвавшие обильную кровопотерю, от которой в короткий промежуток времени наступила его смерть.

В ходе следствия при этом обвиняемый говорил, что причинил оппоненту травму случайно. Ему грозит до 15 лет колонии.

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Тэги: криминал
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