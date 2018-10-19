Женщину убили на улице Глаголева

По подозрению в убийстве в Калуге задержали 47-летнего мужчину, сообщило в пятницу калужское региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 13 октября он был дома на Глаголева, 14 и поссорился со своей 42-летней сожительницей.

- В ходе конфликта подозреваемый, находившийся в состоянии опьянения, совершил убийство сожительницы, нанеся ей колото-резаную рану, - подчёркивают в СК.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Фото: СК по Калужской области.

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