Женщину убили на улице Глаголева

По подозрению в убийстве в Калуге задержали 47-летнего мужчину, сообщило в пятницу калужское региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, в ночь на 13 октября он был дома на Глаголева, 14 и поссорился со своей 42-летней сожительницей.
- В ходе конфликта подозреваемый, находившийся в состоянии опьянения, совершил убийство сожительницы, нанеся ей колото-резаную рану, - подчёркивают в СК.
Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
Фото: СК по Калужской области.
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