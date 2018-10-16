Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 16 октября
$ 65.75 0.22
76.05 0.45
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Разборки после застолья закончились смертью

16.10.2018 15:23 0 1172 Дмитрий Ивьев
Разборки после застолья закончились смертью

В Сухиничах возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, сообщили во вторник, 16 октября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 10 октября подозреваемый выпивал в компании единомышленников. Вечером, когда остальные разошлись, предполагаемый виновник остался один на один с 31-летним потерпевшим.

- Как обычно бывает в подобных ситуациях, злоумышленник уже и объяснить не может, из-за чего повздорил со своим знакомым, вроде бы тот обозвал его бранным словом, - говорят в СК. – И, как всегда, товарищи вышли на улицу «поговорить». Около дома в ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом.

Пострадавший мужчина добрался до родителей, живущих неподалеку, и оттуда его отвезли в больницу. Но в тот же вечер он скончался.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» виновнику грозит до 15 лет. Известно, что в июне он освободился из колонии, где сидел за кражу.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Отморозки вывезли алкоголиков в лес и несколько часов измывались над ними 16.10.2018 12:42

Задержан извращенец, который выманивал фото голых школьниц 11.10.2018 16:29

Разбойники связали охранников и вынесли меди на 3,5 миллиона 11.10.2018 12:06

23-летнего парня порезали и выбросили в окно 10.10.2018 12:15

Извращенец заставил школьниц сфотографироваться голыми 09.10.2018 10:33

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 20 октября, 11:30
Мастер-классы в Достоянии
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 30 ноября, 10:00
Выставка «Мой любимый Полотняный»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

ср 17 октября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
сб 20 октября, 11:00
Интерактивные спектакли от "Карусели"
Калуга
сб 20 октября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 20 октября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров

Концерты

ср 17 октября, 19:00
Филармония
чт 18 октября, 19:00
Александр Розенбаум
Филармония
чт 18 октября, 19:00
Шедевры вокальной музыки
Дом музыки
чт 18 октября, 19:00
«Крематорий»
Овертайм, паб

Кино

Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
На районе
Хэллфест
Веном
Новости компаний

Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей

Доля Калужского филиала Россельхозбанка на региональном рынке кредитования сезонных работ превышает 90%

Макснет и МегаФон дают возможность сократить расходы на 20%

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Как выбрать подходящую микроволновую печь. Поможет промокод Техпорт

Как выбрать тепловентилятор: тип нагревателя, мощность, функционал

Где скачать музыку: обзор сайта с современными песнями

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.