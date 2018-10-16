Разборки после застолья закончились смертью

В Сухиничах возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, сообщили во вторник, 16 октября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, 10 октября подозреваемый выпивал в компании единомышленников. Вечером, когда остальные разошлись, предполагаемый виновник остался один на один с 31-летним потерпевшим.
- Как обычно бывает в подобных ситуациях, злоумышленник уже и объяснить не может, из-за чего повздорил со своим знакомым, вроде бы тот обозвал его бранным словом, - говорят в СК. – И, как всегда, товарищи вышли на улицу «поговорить». Около дома в ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом.
Пострадавший мужчина добрался до родителей, живущих неподалеку, и оттуда его отвезли в больницу. Но в тот же вечер он скончался.
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» виновнику грозит до 15 лет. Известно, что в июне он освободился из колонии, где сидел за кражу.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Задержан извращенец, который выманивал фото голых школьниц 11.10.2018 16:29
Разбойники связали охранников и вынесли меди на 3,5 миллиона 11.10.2018 12:06
23-летнего парня порезали и выбросили в окно 10.10.2018 12:15
Извращенец заставил школьниц сфотографироваться голыми 09.10.2018 10:33
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: