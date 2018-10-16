Разборки после застолья закончились смертью

В Сухиничах возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, сообщили во вторник, 16 октября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 10 октября подозреваемый выпивал в компании единомышленников. Вечером, когда остальные разошлись, предполагаемый виновник остался один на один с 31-летним потерпевшим.

- Как обычно бывает в подобных ситуациях, злоумышленник уже и объяснить не может, из-за чего повздорил со своим знакомым, вроде бы тот обозвал его бранным словом, - говорят в СК. – И, как всегда, товарищи вышли на улицу «поговорить». Около дома в ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом.

Пострадавший мужчина добрался до родителей, живущих неподалеку, и оттуда его отвезли в больницу. Но в тот же вечер он скончался.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» виновнику грозит до 15 лет. Известно, что в июне он освободился из колонии, где сидел за кражу.

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