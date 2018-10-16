Отморозки вывезли алкоголиков в лес и несколько часов измывались над ними

На днях вынесен приговор двум жителям Калужской области. Их признали виновными в умышленном причинении вреда здоровью троим мужчинам. Кроме того, один из преступников осужден также за совершение шести краж из дачных домов и сараев.

В мае этого года приятели, выпив, приехали на машине в деревню Тешевичи Кировского района. Залезли в один из домов, в котором, как им было известно, проживают люди, злоупотребляющие спиртным.

- Представившись сотрудниками полиции, они заявили, что раскрывают одну из дачных краж в садоводческом обществе и предложили троим мужчинам проехать в отдел полиции «для разбирательства», - сообщает во вторник, 16 октября, областная прокуратура. - Преступники вывезли потерпевших в лес, где в течение нескольких часов их избивали.

В результате один из потерпевших скончался.

Во время суда один преступник вину признал полностью, другой - частично.

Суд назначил им наказание в виде 13 и 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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