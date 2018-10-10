23-летнего парня порезали и выбросили в окно

В субботу, 6 октября, в Обнинске рядом с многоэтажкой нашли тело 23-летнего гражданина Таджикистана. В среду об этом инциденте рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.
- По предварительно полученной информации мужчина выпал из окна 4-го этажа, - отмечают в СК. - Однако насторожила не совсем типичная для выпадения поза погибшего. Сомнения рассеялись после того, как на теле мужчины нашли колото-резаные раны.
Уголовное дело завели по статье «Убийство». В тот же день задержали подозреваемых – 24-летнего обнинца, работавшего продавцом в супермаркете, и его 23-летнего друга.
По версии следствия, 5 октября подозреваемый, потерпевший и их общая знакомая находились в квартире девушки. Они выпивали вместе, но в какой-то момент поссорились.
- Со слов подозреваемого, конфликт начался из-за вызывающего поведения убитого по отношению к девушке, - подчеркивают в СК. - В квартире между мужчинами произошла драка, подозреваемый нанес множественные удары потерпевшему, применил удушающий прием и нанес ножом удар в бедро. Через некоторое время, когда потерпевший был еще жив, подозреваемый совместно с пришедшим в квартиру после драки 23-летним знакомым выбросил потерпевшего из окна квартиры.
Сейчас расследование продолжается.
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