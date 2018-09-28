16-летний парень до смерти забил соседа из-за кепки

В Мещовском районе следователи завели дело на 16-летнего подростка.

По версии Следственного комитета, он ударил 35-летнего соседа сначала кулаком, а затем головой по голове. От полученных травм мужчина скончался через четыре дня в больнице.

Конфликт произошёл в июле. Как считает следствие, 16-летний подозреваемый отнял кепку у соседа. Из-за этого и произошла стычка.

- Подросток воспитывается в полной семье, учится в колледже, - рассказали 28 сентября, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Он состоит на профилактических учетах, отрицательно характеризовался в школе, был замечен в употреблении спиртных напитков. Кроме того, в правоохранительные органы стали поступать сведения о совершении подозреваемым других правонарушений, о которых ранее не заявляли потерпевшие. В настоящее время эта информация проверяется.

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