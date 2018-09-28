Разбойница напала на калужский храм

32-летнюю калужанку подозревают в разбое.
- Женщина зашла в один из калужских храмов. Подойдя к церковной лавке, расположенной внутри святыни, она неожиданно схватила лежащие на прилавке золотые изделия, торопливо сложила их в свою сумку и попыталась скрыться, - сообщает 28 сентября пресс-служба УМВД по Калуге.
Однако на ее пути встала кассирша. Между женщинами завязалась потасовка. На помощь работнице лавки подоспели прихожане.
Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал 32-летнюю калужанку. Ведётся следствие. Устанавливается сумма ущерба.
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