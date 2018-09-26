Москвич пытался купить полицейского за 150 тысяч

31-летний москвич пытался подкупить полицейского в Балабаново. В среду, 26 сентября, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела.

Задержанного подозревали в мошенничестве.

- В отношении мужчины проводилась проверка по заявлению его бывшего компаньона по бизнесу в области грузоперевозок, – рассказали в СК. - За принятие незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела мужчина в автомобиле передал сотруднику ОБЭП 150 тысяч рублей.

О поступившем коррупционном предложении сотрудник полиции заранее сообщил руководству, поэтому деньги передавались под присмотром.

Сейчас 31-летний мужчина задержан, расследование продолжается.

Фото: СК по Калужской области.

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