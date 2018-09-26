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Легко отделался: экс-глава Малоярославецкого района возместит бюджету стоимость «трёшки»

26.09.2018 10:48 9 667 Даниил Марченко
Легко отделался: экс-глава Малоярославецкого района возместит бюджету стоимость «трёшки»

Калужский областной суд оставил без изменения решение коллег из первой инстанции, которые обязали бывшего главу Малоярославецкого района выплатить в бюджет 726 тысяч рублей. Именно в такую сумму оценивается трёхкомнатная квартира в Малоярославце, которая была выделена лицу, не имевшему на неё прав, сообщает в среду, 26 сентября, прокуратура Калужской области.

При этом следствием было доказано превышение судебных полномочий, однако уголовное дело было прекращено по истечению срока давности.

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Тэги: криминал
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