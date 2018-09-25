Ревнивец 5 часов удерживал в квартире женщину и её близких

В Калуге 31-летний уроженец Таджикистана предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в угрозе убийством, незаконном лишении свободы, незаконном проникновение в жилище.

Как сообщает 25 сентября калужское региональное управление Следственного комитета, с мужчиной встречалась калужанка. В марте этого года она с ним рассталась. Одолеваемый ревностью, он рано утром проник к ней в квартиру.

- Мужчина угрожал ей расправой, а также на протяжении более пяти часов удерживал находившихся в квартире 8-летнего сына возлюбленной и её мать, - рассказали в СК.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый незаконно находился на территории России.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru, присылайте фото и видео. Гонорар гарантируем!