Ревнивец 5 часов удерживал в квартире женщину и её близких

В Калуге 31-летний уроженец Таджикистана предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в угрозе убийством, незаконном лишении свободы, незаконном проникновение в жилище.
Как сообщает 25 сентября калужское региональное управление Следственного комитета, с мужчиной встречалась калужанка. В марте этого года она с ним рассталась. Одолеваемый ревностью, он рано утром проник к ней в квартиру.
- Мужчина угрожал ей расправой, а также на протяжении более пяти часов удерживал находившихся в квартире 8-летнего сына возлюбленной и её мать, - рассказали в СК.
В ходе следствия установлено, что обвиняемый незаконно находился на территории России.
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