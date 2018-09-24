Экономная пара украла продукты для пикника

На днях в Калуге гражданские муж и жена наворовали в торговом центре на 2 тысячи рублей.
Задержать преступников помогли камеры видеонаблюдения. Они засняли, как мужчина и женщина набирают мясо, сало, грудинку, фисташки, конфеты, моющие средства и мелкие предметы для автомобиля - лампы и прикуриватель сначала в корзину, а потом недалеко от кассы прячут в сумки и одежду.
- Мужчина и женщина совершили противоправное деяние с целью экономии своего семейного бюджета, - говорится 24 сентября в сообщении пресс-службы областного УМВД. - Похищенные товары предназначались для совместного проведения ближайшего уик-энда.
К уголовной ответственности калужане привлекаются не в первый раз. Их будут судить за кражу и могут посадить максимум на 5 лет.
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