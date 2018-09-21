Старушка-разбойница: 85-летняя бабушка обчистила камеру хранения

В пятницу, 21 сентября, калужская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела на 85-летнюю пенсионерку. Ее подозревают в краже вещей из ячейки камер хранения одного из магазинов Калуги.
После просмотра записи с камер наблюдения, выяснилось, что вещи украла старушка. Она подобрала ключ к ячейке, забрала чужие вещи, переложила их в свою сумку и поставила её в соседнюю ячейку, а позже, как ни в чём ни бывало забрала её и ушла.
Оказалось, старушка готовилась к преступлению заранее. Для этого она воровала ключи от различных ячеек как раз для того, чтобы иметь возможность подобрать ключ и незаметно открыть их.
Теперь ей грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.
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