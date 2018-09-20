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Пропавшего больше недели назад калужанина нашли мёртвым

20.09.2018 15:45 0 1696 Сергей ПЕТРОВ
Пропавшего больше недели назад калужанина нашли мёртвым

В начале сентября, 8 числа, в Калуге пропал 81-летний местных житель. Мужчина страдал провалами в памяти и к его поискам подключилась не только полиция, но и волонтёры.

Почти через две недели они принесли результат, но, увы, печальный. Тело мужчины нашли в районе деревни Сляднево Малоярославецкого района. Его в болотистой местности близ железнодорожных путей обнаружил местный житель.

По данному факту следственный комитет начал проверку. Специалистам предстоит определить причину смерти и решить вопрос с возбуждением или отказом в возбуждении уголовного дела.

Фото: СК по Калусжкой области.


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