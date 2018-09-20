Калужанин торговал наркотой и отмывал деньги в Пензе

В четверг, 20 сентября, в Пензе возбудили уголовное дело на жителя Калужской области. Его подозревают не только в наркоторговле, но и в отмывании денег, заработанных на перевозке наркотиков.

27-летний молодой человек заработал таким образом порядка 730 000 рублей. При его задержании из машины изъяли более трёх килограмм наркотиков.

- Прокурор Железнодорожного района уже признал возбуждение уголовного дела законным, - со ссылкой на местную прокуратуру сообщает пензенский портал «Пенза пост».