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Калужанин торговал наркотой и отмывал деньги в Пензе

20.09.2018 15:35 0 366 Сергей ПЕТРОВ
Калужанин торговал наркотой и отмывал деньги в Пензе

В четверг, 20 сентября, в Пензе возбудили уголовное дело на жителя Калужской области. Его подозревают не только в наркоторговле, но и в отмывании денег, заработанных на перевозке наркотиков.

27-летний молодой человек заработал таким образом порядка 730 000 рублей. При его задержании из машины изъяли более трёх килограмм наркотиков.

- Прокурор Железнодорожного района уже признал возбуждение уголовного дела законным, - со ссылкой на местную прокуратуру сообщает пензенский портал «Пенза пост».


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Тэги: криминал наркотики
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