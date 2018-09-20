Калужанин ответит за смерть троих в Новгороде

В четверг, 20 сентября, пресс-служба прокуратуры Новогорода утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому на 45-летнего калужанина.

В конце апреля мужчина на грузовике «Мерседес Аксор» ехал по территории Крестецкого района Новгородской области. Из-за неверно выбранной дистанции он столкнулся с остановившимся перед ним «Фольксвагеном Поло».

Немецкий автомобиль от удара вынесло на встречку, где он протаранил «Вольво».

Водитель и два пассажира «Фольксвагена» скончались на месте. Калужанин полностью признал свою вину. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото УГИБДД по Новгородской области.