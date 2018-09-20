Ножик в попе – аргумент: автоледи повздорила с пешеходом

В четверг, 20 сентября, пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела, возбужденного на жительницу Обнинска.

В августе этого года автоледи ехала на автомобиле в районе железнодорожной станции наукограда и притормозила у пешеходного перехода, так как по «зебре» шёл мужчина. Пешеход – житель Москвы - на какое-то время остановился перед автомобилем, и муж женщины вышел из машины сделать тому вежливое замечание.

Пешеход ответил на него своим вежливым замечанием и так, замечание за замечанием, дело дошло до того, что москвич достал из кармана складной нож.

- При применении к москвичу физической силы со стороны мужа фигурантки, нож оказался на асфальте, - поясняет дальнейший ход дорожного ЧП пресс-служба полиции.

Автоледи, которая вышла из авто поддержать замечания мужа, не растерялась, схватила выпавший из рук москвича аргумент и вонзила его в ягодицу оппонента.

Очевидцы дискуссии вызвали на место «скорую», которая оказала пострадавшей части тела неотложную врачебную помощь.

Теперь автоледи грозит наказание по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Она предусматривает до двух лет лишения или ограничения свободы, либо обязательные, принудительные или исправительные работы.

Также вспарывательнице ягодиц может грозить арест до полугода.

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