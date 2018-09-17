Два повара покусали полицейского

В ночь на 16 сентября в Малоярославце задержали двух граждан Киргизии, которых подозревают в применении насилия в отношении полицейского.
- По версии следствия, молодые люди двигались на машине с выключенным светом ближних фар и были остановлены сотрудниками ДПС, - рассказали 17 сентября в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Водитель стал объяснять инспектору, что оставил документы дома, после чего в сопровождении полицейских проследовал к своему дому. В подъезде подозреваемые попытались бежать, но вовремя были схвачены полицейскими. Пытаясь высвободиться, нарушители применили к одному из сотрудников насилие - нанесли несколько ударов по лицу и ногам, укусили за руку. Несмотря на оказанной сопротивление, нарушители были задержаны.
На допросе водитель рассказал, что хотел убежать и избежать административной ответственности. Сейчас расследование продолжается.
В Малоярославце иностранцы работали поварами-сушистами - готовили роллы в местном заведении. За применение насилия в отношении сотрудника полиции им грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест, или лишение свободы на срок до пяти лет.
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