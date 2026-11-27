При досмотре у молодой калужанки нашли свёрток. Экспертиза показала, что внутри находится производное наркотика N-метилэфедрона массой 271,1 грамма.

Такой объём считается особо крупным размером. По данным полиции, девушка собиралась распространять вещество через закладки.

На калужанку завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По закону ей может грозить до 20 лет лишения свободы.