Женщина позвонила в полицию, когда сильно испугалась из‑за ссоры с сожителем. На место сразу приехали сотрудники, сообщили в УМВД 27 ноября.

Оказалось, что 44‑летний мужчина, который раньше уже был судим, поссорился с женщиной, будучи пьяным. Он схватил нож, встал совсем близко к ней и стал угрожать убийством. Женщина поверила, что ей действительно грозит опасность, и вызвала помощь.

Теперь против него завели уголовное дело за угрозу убийством — по закону ему может грозить до двух лет колонии.