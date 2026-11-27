В Калуге мужчина угрожал сожительнице ножом
Женщина позвонила в полицию, когда сильно испугалась из‑за ссоры с сожителем. На место сразу приехали сотрудники, сообщили в УМВД 27 ноября.
Оказалось, что 44‑летний мужчина, который раньше уже был судим, поссорился с женщиной, будучи пьяным. Он схватил нож, встал совсем близко к ней и стал угрожать убийством. Женщина поверила, что ей действительно грозит опасность, и вызвала помощь.
Теперь против него завели уголовное дело за угрозу убийством — по закону ему может грозить до двух лет колонии.
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