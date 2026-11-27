В Калуге директора частной компании посадили за мошенничество
В пятницу, 27 ноября, Управление ФСБ по Калужской области сообщило о том, что приговор калужанину вступил в законную силу.
Мужчину отправили в колонию общего режима на полтора года.
- Фигурант был задержан с поличным при попытке передачи взятки за отказ от участия в аукционе для заключения государственного контракта по организации регулярных пассажирских перевозок, - пояснили в ФСБ. - Предотвращен экономический ущерб на сумму более 6 млн рублей.
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