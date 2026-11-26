В Кондрово женщина обманула маркетплейс и лишилась дорогого телефона
39-летняя жительница Дзержинского района придумала хитрую схему: в мае 2025 года в пункте выдачи заказов в Кондрово она подменила три заказанных товара на бывшие в употреблении, а потом оформила их возврат.
Так ей удалось похитить имущество примерно на 15 тысяч рублей.
Ущерб женщина уже возместила. Суд назначил ей штраф, а ещё постановил забрать в доход государства её телефон iPhone 15 Pro Max. Именно с него она оформляла заказы.
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