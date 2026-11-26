39-летняя жительница Дзержинского района придумала хитрую схему: в мае 2025 года в пункте выдачи заказов в Кондрово она подменила три заказанных товара на бывшие в употреблении, а потом оформила их возврат.

Так ей удалось похитить имущество примерно на 15 тысяч рублей.

Ущерб женщина уже возместила. Суд назначил ей штраф, а ещё постановил забрать в доход государства её телефон iPhone 15 Pro Max. Именно с него она оформляла заказы.