В Козельске 35-летний мужчина попал под уголовное дело. Его подозревают в том, что он сел за руль пьяным. При этом раньше его уже наказывали за езду в нетрезвом виде.

Всё случилось в сентябре 2026 года. Мужчина ехал на машине «Хендай Санта Фе» по дороге Оптина Пустынь - Нижние Прыски. Автомобиль принадлежит его гражданской жене. Водителя остановили автоинспекторы, но он отказался проходить медосвидетельствование.

Учитывая, что мужчина уже попадался на таком нарушении, прокуратура Козельского района выступила за арест машины. Суд согласился.