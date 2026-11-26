Мужчина обратился в полицию после того, как потерял все свои накопления, рассказали 26 ноября в УМВД.

Всё началось с сообщения в мессенджере — там написали, что у калужанина заканчивается подписка на какое‑то приложение. Чтобы отказаться от услуги, он отправил код, который прислали в сообщении. Потом ему сказали, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали и кто‑то пытается провести операции от его имени. Мошенники убедили мужчину, что, чтобы не попасть под уголовную ответственность, нужно декларировать сбережения. В итоге он передал наличные курьеру по кодовому слову.

Когда калужанин понял, что его обманули, он пошёл в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, следователи ищут причастных.