Житель Калуги заявил в полицию, что из его автомобиля пропали инструменты и магнитола. Ущерб составил 36 тысяч рублей.

Полицейские провели проверку и нашли подозреваемого — им оказался 45-летний местный житель, у которого раньше уже были проблемы с законом.

Как выяснили следователи, мужчина катался по городу и заметил во дворе брошенную машину. Двери оказались не заперты. Он заглянул внутрь, увидел ящик с инструментами и магнитолу — и решил забрать их себе. Всё похищенное он сложил в свою машину и уехал.

На подозреваемого завели уголовное дело за кражу. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.