В Калуге поймали мужчину, который украл вещи из машины
Житель Калуги заявил в полицию, что из его автомобиля пропали инструменты и магнитола. Ущерб составил 36 тысяч рублей.
Полицейские провели проверку и нашли подозреваемого — им оказался 45-летний местный житель, у которого раньше уже были проблемы с законом.
Как выяснили следователи, мужчина катался по городу и заметил во дворе брошенную машину. Двери оказались не заперты. Он заглянул внутрь, увидел ящик с инструментами и магнитолу — и решил забрать их себе. Всё похищенное он сложил в свою машину и уехал.
На подозреваемого завели уголовное дело за кражу. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь