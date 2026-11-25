Жительница Калуги заявила в полицию о пропаже мобильного телефона. Устройство стоило 10 тысяч рублей.

Полицейские разыскали подозреваемого — им оказался 73-летний мужчина. Он рассказал, что пришёл в магазин за покупками, заметил оставленный без присмотра телефон, убедился, что рядом никого нет, и забрал его. Мужчина хотел подарить находку знакомому на день рождения.

Телефон у него изъяли. На пенсионера завели уголовное дело о краже, сейчас он находится под подпиской о невыезде.