В Калуге бывшего сотрудника СИЗО будут судить за взятки и злоупотребления
В Калуге закончилось расследование дела против 31-летнего мужчины. Раньше он работал старшим оперуполномоченным в следственном изоляторе.
По данным следствия, он брал деньги с заключённых, чтобы проносить в СИЗО запрещённые вещи и делать условия содержания комфортнее. Так, он получил 10 тысяч и 140 тысяч рублей — деньги перевели на счёт, открытый на знакомого сотрудника.
Кроме того, он устроил для одного из заключённых свидание с женой и ребёнком в неположенном месте и передал им запрещённые предметы и еду.
Выявили нарушения сотрудники ФСБ и УФСИН. Теперь дело отправили в суд. Сам обвиняемый находится под стражей. У него дома прошли обыски: силовики забрали банковские карты, телефоны и другие вещи, которые могут быть уликами. Взяткодателям тоже грозит разбирательство, прокомментировали 25 ноября в Следственном комитете.
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