В Калуге закончилось расследование дела против 31-летнего мужчины. Раньше он работал старшим оперуполномоченным в следственном изоляторе.

По данным следствия, он брал деньги с заключённых, чтобы проносить в СИЗО запрещённые вещи и делать условия содержания комфортнее. Так, он получил 10 тысяч и 140 тысяч рублей — деньги перевели на счёт, открытый на знакомого сотрудника.

Кроме того, он устроил для одного из заключённых свидание с женой и ребёнком в неположенном месте и передал им запрещённые предметы и еду.

Выявили нарушения сотрудники ФСБ и УФСИН. Теперь дело отправили в суд. Сам обвиняемый находится под стражей. У него дома прошли обыски: силовики забрали банковские карты, телефоны и другие вещи, которые могут быть уликами. Взяткодателям тоже грозит разбирательство, прокомментировали 25 ноября в Следственном комитете.