44-летний местный житель попал в ДТП в конце июля. на трассе он врезался в припаркованную машину. Водитель отказался проходить медосвидетельствование.

Оказалось, что раньше его уже ловили за рулём в нетрезвом виде — тогда его наказали административно, но он не отбыл назначенное наказание.

Теперь на автомобиль мужчины наложен арест, а ему самому грозит до двух лет лишения свободы и запрет на некоторые виды деятельности сроком до трёх лет. Дело уже передали в суд.