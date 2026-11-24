В Перемышльском округе водитель попался на пьяном вождении
44-летний местный житель попал в ДТП в конце июля. на трассе он врезался в припаркованную машину. Водитель отказался проходить медосвидетельствование.
Оказалось, что раньше его уже ловили за рулём в нетрезвом виде — тогда его наказали административно, но он не отбыл назначенное наказание.
Теперь на автомобиль мужчины наложен арест, а ему самому грозит до двух лет лишения свободы и запрет на некоторые виды деятельности сроком до трёх лет. Дело уже передали в суд.
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