У местного жителя пропал капот от машины, сообщили 24 ноября в полиции.

Стоимость детали составляла 15 тысяч рублей. Полицейские разыскали подозреваемого — им оказался 66-летний мужчина.

Как выяснилось, он гулял по двору и заметил капот, лежавший в кустах. Подумал, что вещь ничья, и решил сдать её в пункт приёма металлолома. Мужчина привёз деталь на своём авто, сдал, а деньги потратил на свои нужды.

Полицейские нашли похищенный капот и вернули владельцу. На мужчину завели уголовное дело о краже, сейчас он находится под подпиской о невыезде.