В Воротынске мужчина до смерти избил подругу из ревности
О задержании 32-летнего подозреваемого во вторник, 24 ноября, рассказали в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
- Во дворе жилого дома обвиняемый на почве ревности подверг свою знакомую избиению, причинив тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в СК. - Пострадавшая была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась от полученных повреждений.
Мужчине грозит до 15 лет колонии.
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