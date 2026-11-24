О задержании 32-летнего подозреваемого во вторник, 24 ноября, рассказали в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Во дворе жилого дома обвиняемый на почве ревности подверг свою знакомую избиению, причинив тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в СК. - Пострадавшая была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась от полученных повреждений.

Мужчине грозит до 15 лет колонии.