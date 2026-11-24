Подробности во вторник, 24 ноября, рассказали в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- 16-летнему жителю Калуги в мессенджере «Телеграм» поступило предложение о высоком заработке за распространение наркотических средств, - отметили в СК. - Подросток согласился на участие в преступной группе и к её деятельности привлек 17-летнего знакомого.

Они забрали из тайника больше 45 граммов наркотиков, что считается крупной партией.

Дальше подростки должны были делать закладки, но их поймали полицейские.

- Судом виновным назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в воспитательной колонии, - подчеркнули в СК.