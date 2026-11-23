31-летний местный житель спилил деревья бензиновой пилой — ущерб государству оценили больше чем в 440 тысяч рублей, сообщили 23 ноября в прокуратуре.

Суд признал его виновным и назначил наказание — 7 месяцев принудительных работ.

Мужчина полностью возместил нанесённый ущерб, а пилу, которой он пользовался, конфисковали в пользу государства.