В Мосальском округе мужчину осудили за незаконную вырубку леса
31-летний местный житель спилил деревья бензиновой пилой — ущерб государству оценили больше чем в 440 тысяч рублей, сообщили 23 ноября в прокуратуре.
Суд признал его виновным и назначил наказание — 7 месяцев принудительных работ.
Мужчина полностью возместил нанесённый ущерб, а пилу, которой он пользовался, конфисковали в пользу государства.
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