В Людиново суд признал брак фиктивным
Прокуратура выяснила, что местная жительница вышла замуж за иностранца за деньги. Женщина раньше не знала этого мужчину, они не жили вместе, не вели общее хозяйство и не собирались строить семью - брак был нужен, чтобы иностранец получил гражданство.
Прокуроры обратились в суд с требованием признать такой брак недействительным. Суд согласился с доводами и аннулировал запись о регистрации брака.
Сейчас контролируется, чтобы решение суда было исполнено.
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