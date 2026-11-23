Прокуратура выяснила, что местная жительница вышла замуж за иностранца за деньги. Женщина раньше не знала этого мужчину, они не жили вместе, не вели общее хозяйство и не собирались строить семью - брак был нужен, чтобы иностранец получил гражданство.

Прокуроры обратились в суд с требованием признать такой брак недействительным. Суд согласился с доводами и аннулировал запись о регистрации брака.

Сейчас контролируется, чтобы решение суда было исполнено.