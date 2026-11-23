В Дзержинском округе женщина попалась на хитрой схеме с заказами из интернет-магазина
39-летняя местная жительница придумала, как забирать товары бесплатно.
Она оформляла заказы онлайн, но не платила за них. Когда вещи приходили в пункт выдачи, женщина забирала их, а потом подменяла на свои — старые, уже бывшие в употреблении. Затем она возвращала эти подменённые вещи сотрудникам пункта под видом оригинальных товаров.
Теперь дело дошло до суда.
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