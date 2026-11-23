В полицию обратилась калужанка, со счета которой пропали деньги. Полицейские нашли подозреваемого — им оказался 32-летний местный житель, у которого уже была судимость, рассказали 23 ноября в УМВД.

Компания вместе выпивала. Мужчина сидел рядом с пострадавшей и подсмотрел, как она заходит в банковское приложение на телефоне. Он запомнил пароль. Когда девушка отвлеклась и оставила телефон без присмотра, преступник зашёл в приложение и перевёл деньги на свой счёт. Украденные средства он потом потратил на алкоголь.

На мужчину завели уголовное дело о краже, сейчас он находится под подпиской о невыезде.