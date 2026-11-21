Житель Калуги обратился в полицию и заявил, что из-за мошенничества потерял 30 тысяч рублей.

Как выяснили правоохранители, история началась с просьбы родственника — тот попросил помочь продать автомобиль за 130 тысяч рублей. Мужчина нашёл покупателя и провёл сделку, получив всю сумму. Но потом решил не отдавать деньги полностью. Он сказал родственнику, что покупатель заплатил не всю сумму, а часть средств оставил себе и потратил на свои нужды.

Теперь на мужчину завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.