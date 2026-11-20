В Калуге директора по развитию завода задержали за коммерческий подкуп
О возбуждении уголовного дела в пятницу, 20 ноября, сообщили в Следственном комитете.
- По данным следствия, в ноябре текущего года директор по развитию одного из заводов Калуги получил от генерального директора строительной компании 3 млн рублей за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ по обустройству пространства для оборудования, - пояснили в СК. - Фигуранты задержаны с поличным сотрудниками УФСБ региона.
Получатель подкупа заключен под стражу, а передавший незаконное вознаграждение помещен под домашний арест.
Ведется расследование.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь