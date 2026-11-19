57-летняя жительница Калуги стала жертвой аферистов. Злоумышленники убедили её, что нужно как-то задекларировать имеющиеся деньги.

В итоге женщина передала приехавшему курьеру около 5,4 млн рублей.

По этому случаю завели уголовное дело. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование держит на контроле прокуратура города.