В Калуге мошенники выманили у женщины почти 5,4 миллиона рублей
57-летняя жительница Калуги стала жертвой аферистов. Злоумышленники убедили её, что нужно как-то задекларировать имеющиеся деньги.
В итоге женщина передала приехавшему курьеру около 5,4 млн рублей.
По этому случаю завели уголовное дело. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование держит на контроле прокуратура города.
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