Калужанка «похоронила» живого мужа
Женщина из Ульяновского округа хотела снова выйти замуж, но была в официальном браке. Чтобы решить проблему, она купила в интернете поддельное свидетельство о смерти своего супруга и принесла его в госучреждение.
Сотрудники проверили документ по базам данных и сразу поняли, что он фальшивый, рассказали 19 ноября в УМВД.
Сейчас полицейские выясняют, кто изготовил и продал поддельный документ.
Против женщины завели уголовное дело. Ей может грозить до года лишения свободы.
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