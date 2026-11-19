Женщина из Ульяновского округа хотела снова выйти замуж, но была в официальном браке. Чтобы решить проблему, она купила в интернете поддельное свидетельство о смерти своего супруга и принесла его в госучреждение.

Сотрудники проверили документ по базам данных и сразу поняли, что он фальшивый, рассказали 19 ноября в УМВД.

Сейчас полицейские выясняют, кто изготовил и продал поддельный документ.

Против женщины завели уголовное дело. Ей может грозить до года лишения свободы.