В Калужской области разоблачили преступную группу, которая помогала иностранцам незаконно оставаться в России
Злоумышленники ради наживы оформляли для граждан из ближнего зарубежья фиктивное трудоустройство, для чего использовали поддельные документы. Так люди получали нужный статус, чтобы легально находиться в стране, рассказали 18 ноября в ФСБ.
Суд в Обнинске вынес приговор участникам схемы: трое получили реальные сроки — от 4 до 6 лет заключения в колониях общего и строгого режима, четвёртому назначили 3 года условно и запретили заниматься миграционной деятельностью на 5 лет.
Сейчас власти лишают легального статуса иностранцев, которые попали в страну по этой преступной схеме.
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