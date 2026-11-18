Злоумышленники ради наживы оформляли для граждан из ближнего зарубежья фиктивное трудоустройство, для чего использовали поддельные документы. Так люди получали нужный статус, чтобы легально находиться в стране, рассказали 18 ноября в ФСБ.

Суд в Обнинске вынес приговор участникам схемы: трое получили реальные сроки — от 4 до 6 лет заключения в колониях общего и строгого режима, четвёртому назначили 3 года условно и запретили заниматься миграционной деятельностью на 5 лет.

Сейчас власти лишают легального статуса иностранцев, которые попали в страну по этой преступной схеме.