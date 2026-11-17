В Первомайске должны были провести ремонтные работы — их заказали у компании «Независимая газовая компания». Стоимость контракта превысила 19 миллионов рублей, а деньги на оплату выделили из областного бюджета. В августе 2025 года заказчик подписал акт о приёмке работ и полностью расплатился с подрядчиком.

Однако позже специалисты выяснили: реальная стоимость работ оказалась намного ниже заявленной. К тому же часть работ сделали не до конца, а некоторые демонтажные работы и вовсе не проводили.

Следователи считают, что генеральный директор и директор по строительству этой фирмы обманули заказчика и похитили больше 3 миллионов рублей. Это считается хищением в особо крупном размере.

Калужский районный суд постановил заключить подозреваемых под стражу на два месяца.