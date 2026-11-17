В Козельске идёт расследование дела против местного предпринимателя. По версии следствия, в 2025 году он взялся сделать архитектурную подсветку нескольких зданий — это была часть нацпроекта по развитию туризма.

Но вместо того оборудования, которое требовалось по договору, бизнесмен поставил другое, а заказчику сдал бумаги, будто всё сделано как надо. Так он получил из бюджета больше двух миллионов рублей.

На допросе мужчина признал вину. Чтобы потом можно было возместить ущерб, суд по просьбе следователей арестовал его автомобиль — внедорожник «Рендж Ровер», который стоит больше четырёх миллионов рублей. Сейчас фигурант дела находится под стражей.