В селе Хвастовичи поймали 42-летнего мужчину — его подозревают в хранении оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотиков.

Во время обыска у него дома полицейские нашли порох: 78,1 грамма бездымного и ещё немного дымного — оба пригодны для взрыва.

Кроме того, обнаружили 14 патронов разного калибра и 20,76 грамма каннабиса — мужчина сказал, что хранил его для себя.

Сейчас идёт расследование, мужчине запретили покидать место жительства.