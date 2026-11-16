36-летний житель Калуги признан виновным в том, что в соцсетях оправдывал теракт на Крымском мосту и призывал к новым преступлениям. Мужчина размещал такие комментарии в общедоступном канале мессенджера — его читали не менее 300 человек. Это происходило в 2022 и 2023 годах, сообщили 16 ноября в прокуратуре.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ по Калужской области. Прокурор области Константин Жиляков поддержал обвинение в суде.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, на 2 года ему запретили заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете. Также у него конфисковали сумму, равную стоимости телефона, который он использовал для публикаций.