55-летний житель Мосальского района получил 6 лет колонии и штраф в 100 тысяч рублей.

Суд установил, что в 2024–2025 годах он совершил 13 краж в Мещовском, Мосальском и Барятинском районах. В 12 случаях мужчина незаконно проникал в дома и хозяйственные постройки и забирал оттуда бытовую технику, электроинструменты, автомобильные колёса и другое имущество. Часть краж он совершил вместе с сообщниками.

Кроме того, мужчина незаконно купил и хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, а ещё переделал оружие.

Суд обязал его возместить ущерб — с него взыщут более 76 тысяч рублей. Чтобы решение точно исполнили, на три его автомобиля наложили арест.