В Калуге суд обязал мошенницу выплатить инвалиду проценты за пользование украденными деньгами
В 2015 году женщина обманом забрала у инвалида 565 тысяч рублей. Она воспользовалась тем, что мужчина был в беспомощном состоянии.
Деньги женщина потратила по своему усмотрению.
В 2024 году суд признал ее виновной в мошенничестве и постановил вернуть похищенную сумму. Но поскольку деньги долго не возвращали, прокуратура подала новый иск — о выплате процентов за пользование чужими средствами. Сумма требований составила 288 тысяч рублей.
Суд удовлетворил иск, а прокуратура будет следить за исполнением решения.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь