В 2015 году женщина обманом забрала у инвалида 565 тысяч рублей. Она воспользовалась тем, что мужчина был в беспомощном состоянии.

Деньги женщина потратила по своему усмотрению.

В 2024 году суд признал ее виновной в мошенничестве и постановил вернуть похищенную сумму. Но поскольку деньги долго не возвращали, прокуратура подала новый иск — о выплате процентов за пользование чужими средствами. Сумма требований составила 288 тысяч рублей.

Суд удовлетворил иск, а прокуратура будет следить за исполнением решения.